Неизвестные избили брестчанина возле клуба

На днях в редакцию портала « Виртуальный Брест » очевидец сообщил о том, что в ночь с 28 на 29 июля (День города) он видел избитого и окровавленного мужчину. Происшествие имело место на остановке возле ночного клуба «Цельсий». Очевидец также рассказал, что группа отдыхающих ребят оказывала психологическую помощь пострадавшему.





место ЧП

В подтверждение вышесказанного в распоряжении редакции имеется фотография. По этическим причинам она скрыта от читателей под спойлером ниже.

Слабонервным просьба не смотреть.