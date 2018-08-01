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Неизвестные избили брестчанина возле клуба
02.08.2018 15:50 — ЧП | Виртуальный Брест
На днях в редакцию портала «
В подтверждение вышесказанного в распоряжении редакции имеется фотография. По этическим причинам она скрыта от читателей под спойлером ниже.
Слабонервным просьба не смотреть.
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На днях в редакцию портала «Виртуальный Брест» очевидец сообщил о том, что в ночь с 28 на 29 июля (День города) он видел избитого и окровавленного мужчину....
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