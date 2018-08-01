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Неизвестные избили брестчанина возле клуба

02.08.2018 15:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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На днях в редакцию портала «Виртуальный Брест» очевидец сообщил о том, что в ночь с 28 на 29 июля (День города) он видел избитого и окровавленного мужчину. Происшествие имело место на остановке возле ночного клуба «Цельсий». Очевидец также рассказал, что группа отдыхающих ребят оказывала психологическую помощь пострадавшему.

Неизвестные избили брестчанина возле клуба

место ЧП

В подтверждение вышесказанного в распоряжении редакции имеется фотография. По этическим причинам она скрыта от читателей под спойлером ниже.

Слабонервным просьба не смотреть.

 
Теги: Брест
 
 
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На днях в редакцию портала «Виртуальный Брест» очевидец сообщил о том, что в ночь с 28 на 29 июля (День города) он видел избитого и окровавленного мужчину....
 
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