Житель Несвижского района заключен под стражу за угрозу убийства сожительницы

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Несвижского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, угрожал убийством сожительнице. В подтверждение своих угроз мужчина наносил удары женщине, сдавливал ей шею, а также с ножом в руках угрожал лишить ее жизни.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее судим за преступление, совершенное в сфере семейно-бытовых отношений.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении заключен под стражу.

«НН».