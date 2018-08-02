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В Витебске ночью горел "Евроопт"
В Витебске ночью 3 августа в магазине «Евроопт» на проспекте Строителей произошел пожар,
Ночью в 1.44 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила пожар на первом этаже магазина «Евроопт» на проспекте Строителей, 15, в Витебске.
В это время охранник магазина начинал обход территории, а на складе находились грузчик и приемщик товара. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в торговом зале было много дыма.
По предварительным данным, загорелся один из холодильников.
В торговом зале повреждены оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.
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В торговом зале повреждены оборудование, товар, отделка стен и потолка.
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