В Витебске ночью 3 августа в магазине «Евроопт» на проспекте Строителей произошел пожар, сообщает МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Ночью в 1.44 система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружила пожар на первом этаже магазина «Евроопт» на проспекте Строителей, 15, в Витебске.



Фото: пресс-служба МЧС

В это время охранник магазина начинал обход территории, а на складе находились грузчик и приемщик товара. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, в торговом зале было много дыма.

По предварительным данным, загорелся один из холодильников.

В торговом зале повреждены оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают.