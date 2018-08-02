Борисовский суд осудил полковника на 2 года колонии

Обвиняемый Г., проходя военную службу в должности командира 60 отдельного полка связи штаба СЗОК, не зарегистрировал сообщение о совершенном преступлении, в установленном порядке не рассмотрел его, не доложил старшему командиру о совершенном преступлении, служебное расследование не назначил, проверку в соответствии со ст.ст. 173-174 УПК не организовал и не назначил, прокурора Минской области не уведомил, уголовное дело не возбудил, тем самым скрыл совершенное преступление.

Приговором суда

обвиняемый Г. признан виновным в умышленном бездействии власти, совершенном из иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, и на основании ч. 1 ст. 455 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, со штрафом в доход государства в размере 350 базовых величин в сумме 8575 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.

Мера пресечения до вступления приговора в законную силу изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, обвиняемый Г. взят под стражу в зале суда немедленно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.