ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке отдыхавший на пляже сотрудник МЧС спас тонувших сестер

03.08.2018 11:06 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Полоцке 2 августа работник МЧС спас тонувших в Западной Двине школьницу и студентку.


Фото: gorod214.by

Инцидент произошел на участке реки в районе улицы Богдановича. Здесь купались две двоюродные сестры: 18-летняя студентка Полоцкого педколледжа и гостившая у родни 12-летняя ученица из Бигосово Верхнедвинского района, сообщает МЧС. В какой-то момент они стали тонуть.

На помощь им пришел 22-летний работник МЧС Никита Григорьев. Командир отделения ПАСП № 11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям отдыхал там с девушкой, пишет портал gorod214.by.

Спасатель увидел, что младшую девочку уносит течением, а старшая сестра поплыла к ней на помощь. Но из-за сильного течения обеих отнесло примерно на 70 метров от берега, и сестры начали тонуть.

Молодой человек поплыл к тонувшим. Вскоре увидел, что одна из сестер выбилась из сил и не может держаться на воде, а хватается от страха за родственницу и тащит ее под воду. Парень взял под руки паниковавшую сестру и поплыл с ней к берегу. Вторая девушка поплыла рядом, держась за плечо спасателя.


Никита Григорьев

Сестер осмотрели медики. В госпитализации школьница и студентка не нуждались и отправились домой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за сильного течения сестер отнесло примерно на 70 метров от берега, и они начали тонуть.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Борисовский суд осудил полковника на 2 года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика