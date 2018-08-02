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В Полоцке отдыхавший на пляже сотрудник МЧС спас тонувших сестер
В Полоцке 2 августа работник МЧС спас тонувших в Западной Двине школьницу и студентку.
Инцидент произошел на участке реки в районе улицы Богдановича. Здесь купались две двоюродные сестры: 18-летняя студентка Полоцкого педколледжа и гостившая у родни 12-летняя ученица из Бигосово Верхнедвинского района,
На помощь им пришел 22-летний работник МЧС Никита Григорьев. Командир отделения ПАСП № 11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям отдыхал там с девушкой,
Спасатель увидел, что младшую девочку уносит течением, а старшая сестра поплыла к ней на помощь. Но из-за сильного течения обеих отнесло примерно на 70 метров от берега, и сестры начали тонуть.
Молодой человек поплыл к тонувшим. Вскоре увидел, что одна из сестер выбилась из сил и не может держаться на воде, а хватается от страха за родственницу и тащит ее под воду. Парень взял под руки паниковавшую сестру и поплыл с ней к берегу. Вторая девушка поплыла рядом, держась за плечо спасателя.
Сестер осмотрели медики. В госпитализации школьница и студентка не нуждались и отправились домой.
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Из-за сильного течения сестер отнесло примерно на 70 метров от берега, и они начали тонуть.
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