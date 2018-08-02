В Полоцке отдыхавший на пляже сотрудник МЧС спас тонувших сестер

В Полоцке 2 августа работник МЧС спас тонувших в Западной Двине школьницу и студентку.



Фото: gorod214.by

Инцидент произошел на участке реки в районе улицы Богдановича. Здесь купались две двоюродные сестры: 18-летняя студентка Полоцкого педколледжа и гостившая у родни 12-летняя ученица из Бигосово Верхнедвинского района, сообщает МЧС. В какой-то момент они стали тонуть.

На помощь им пришел 22-летний работник МЧС Никита Григорьев. Командир отделения ПАСП № 11 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям отдыхал там с девушкой, пишет портал gorod214.by.

Спасатель увидел, что младшую девочку уносит течением, а старшая сестра поплыла к ней на помощь. Но из-за сильного течения обеих отнесло примерно на 70 метров от берега, и сестры начали тонуть.

Молодой человек поплыл к тонувшим. Вскоре увидел, что одна из сестер выбилась из сил и не может держаться на воде, а хватается от страха за родственницу и тащит ее под воду. Парень взял под руки паниковавшую сестру и поплыл с ней к берегу. Вторая девушка поплыла рядом, держась за плечо спасателя.



Никита Григорьев

Сестер осмотрели медики. В госпитализации школьница и студентка не нуждались и отправились домой.