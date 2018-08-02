В Вороновском районе произошла авария





2 августа около 18.00 вблизи д. Новая Казаковщина произошла авария. Автомобиль Фольксваген Джетта двигался по автодороге Ивье-Липнишки-Бастуны-Радунь. Управлял им житель аг. Погородно, 1993 года рождения. В салоне ехало еще пять пассажиров. Водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на правой полосе движения. После того, как пассажиры самостоятельно и при помощи свидетелей аварии покинули салон, автомобиль воспламенился.







В результате ДТП пассажиры 1996 и 1994 г.р. получили телесные повреждения. Они и доставлены на лечение в реанимационное и хирургическое отделения Вороновской ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка.

По информации ГАИ Вороновского РОВД.