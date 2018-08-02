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Убийство 31-летней жительницы Кобрина и покушение на убийство ее мужа: расследование завершено
03.08.2018 17:12 — ЧП | Виртуальный Брест
УСК по Брестской области завершено расследование резонансного убийства.
Как сообщалось ранее, вечером 11 февраля текущего года на одной из улиц Кобрина, 19-летний житель Пинска нанес 31-летней женщине и ее 39-летнему мужу удары ножом по различным частям тела. Женщина в последующем скончалась в реанимационном отделении учреждения здравоохранения. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.
При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что женщина была беременна. Плод мужского пола погиб.
При исследовании телесных повреждений на теле потерпевшего зафиксированы колото-резаные и рваные раны, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений.
Обвиняемый со своими жертвами до совершения преступления знаком не был.
В ходе проведения на основании постановления о назначении экспертизы, вынесенного следователем по уголовному делу, исследований телефона, ноутбука и иных носителей информации обвиняемого экспертами УГКСЭ по Брестской области были восстановлены и извлечены: история посещения интернет-ресурсов, фото- и видеоматериалы, которые были проанализированы следствием и приобщены к материалам уголовного дела.
В ходе предварительного расследования, благодаря детальному изучению обстоятельств совершенного преступления и личности обвиняемого, следствием также было установлено, что фигурант, с использованием страниц в социальных сетях, активно занимался пропагандой экстремистских действий, националистической идеологии и возбуждения национальной и религиозной розни.
Также обвиняемый на своей странице в одной из социальных сетей хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера.
Сотрудниками ГУБОПиК была установлена еще одна потерпевшая от действий обвиняемого – девушка, 1999 года рождения. Установлено, что обвиняемый в начале декабря 2017 года, находясь в дизель-поезде сообщением «Брест-Лунинец», совершил в отношении девушки и ее брата хулиганские действия.
Следствием действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни), ч. 2 ст. 343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч. 1 ст. 339 (хулиганство), п.п. 6, 14 ч. 2 ст.1 39 (убийство), ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 14 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее судим не был.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Официальный представитель УСК по
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УСК по Брестской области завершено расследование резонансного убийства. Как сообщалось ранее, вечером 11 февраля текущего года на одной из улиц Кобрина, 19-летний...
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