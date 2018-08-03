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У жителя Корелич изъято почти 5 кило маковой соломки

03.08.2018 — ЧП | Полымя  
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У жителя Корелич изъято почти 5 кило маковой соломки

«Оперативка» за период с 23 по 29 июля 

За прошедшую неделю на территории Кореличского района возбуждено 3 уголовных дела: 2 – по линии уголовного розыска, еще одно – по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми.
Так, 23 июля возбуждено уголовное дело по ст. 206 ч. 2 («Грабеж») в отношении 33-летнего жителя г.п. Кореличи, который 15 июля около 9 часов вечера с прилавка магазина «Родны кут» по ул. Притыцкого похитил бутылку водки и скрылся. Второе уголовное дело возбуждено 28 июля по ст. 205 ч.1 («Кража») в отношении 28-летнего жителя д. Крышиловщина, который в дневное время, находясь в гостях в доме 85-летней односельчанки, совершил кражу 460 руб. Преступник задержан и водворен в изолятор временного содержания Кореличского РОВД. Проводятся следственные действия.
Третье по счету уголовное дело возбуждено 26 июля по ст. 328 ч. 1 («Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ») в отношении 41-летнего жителя г.п. Кореличи, у которого 20 июля на автодороге вблизи д. Лесок при себе обнаружено и изъято 4755 гр. высушенной маковой соломки.
Другие происшествия на территории района.
В очередной раз чрезмерное употребление алкоголя ни к чему хорошему не привело. Следующее противоправное действие служит ярким доказательством этого: 28 июля 59-летний житель д. Рудники Кореличского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения на перроне автовокзала г.п. Кореличи, в ходе возникшего словесного конфликта нанес удар стеклянной бутылкой в область головы 33-летнему жителю горпоселка, который также был нетрезв. В ближайшее время будет дана правовая оценка его действиям в рамках уголовно-процессуального кодекса.
Сотрудниками Кореличского РОВД раскрыта серия краж, совершенная в период времени с 24 июня по 14 июля в д. Малые Жуховичи: из трех домов были похищены продукты питания и постельные принадлежности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные преступления совершил местный 37-летний житель. Также правоохранителями Кореличчины раскрыта кража личного имущества (топора и двух электродвигателей) из незапертого сарая в д. Кожево, которая была совершена в ночь на 18 июля. Преступником оказался 45-летний местный житель.
За период с 23 по 29 июля к административной ответственности привлечено 93 правонарушителя, из них по линии ГАИ – 82.
По материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК. 

 
 
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«Оперативка» за период с 23 по 29 июля  За прошедшую неделю на территории Кореличского района возбуждено 3 уголовных дела: 2
 
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