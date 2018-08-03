В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета

Вертолет Ми-8 потерпел катастрофу в Красноярском крае. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, по предварительным данным, погибли 18 человек.

«На борту вертолета компании UTair находились три члена экипажа и 15 пассажиров. Все погибли», — сказал источник.

В правоохранительных органах сообщили, что вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома города Игарка. «В 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение, сразу после взлета». Рассматриваются различные версии крушения, приоритетной пока нет.

«Рассматриваются все версии катастрофы, среди них — ошибка пилотов, техническая неисправность. Приоритетной пока нет», — добавил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что Ми-8 совершил жесткую посадку. «В 10:20 местного времени в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка произошла жесткая посадка вертолета МИ-8. Информация уточняется», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Все обстоятельства катастрофы и другая информация сейчас уточняются. На месте ЧП работают представители оперативных служб.