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ДТП в Дрогичинском районе: возбуждено уголовное дело

04.08.2018 14:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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По данным следствия, 03.08.2018 примерно в 23:15 автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением жителя Кобрина, 1995 года рождения, двигался по автодороге М10 в направлении г. Кобрина. В нем в качестве пассажиров находилось 3 девушки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57802.php

ДТП в Дрогичинском районе: возбуждено уголовное дело

В указанное время, при выполнении маневра обгона двигавшегося в попутном направлении автомобиля «Фольксваген Т4», водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Гольф» и двигавшегося во встречном направлении автомобиля «Опель» под управлением мужчины, 1983 года рождения.

В результате ДТП пассажирка автомобиля «Фольксваген Гольф», 1991 года рождения, с видимыми признаками беременности, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 2 другие его пассажирки находятся в больнице. Их жизни ничто не угрожает. Водитель Опеля в реанимации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57802.php

ДТП в Дрогичинском районе: возбуждено уголовное дело

Дрогичинским РОСК в отношении водителя автомобиля «Фольксваген Гольф» возбуждено уголовное дело. Следователями с участием экспертов Кобринского МРО ГКСЭ осуществлена фиксация вещно-следовой обстановки на месте происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, проведения которых поручено экспертам УГКСЭ по Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57802.php

ДТП в Дрогичинском районе: возбуждено уголовное дело

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 
 
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По данным следствия, 03.08.2018 примерно в 23:15 автомобиль «Фольксваген Гольф» под управлением жителя Кобрина, 1995 года рождения, двигался по автодороге М10 в направлении...
 
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