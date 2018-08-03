На территории Кореличского района с начала года от отравления алкоголем умерло 2 человека





В первом полугодии 2018 года в районе снизился уровень преступности в сравнении с первым полугодием 2017 года с 81 преступления до 80.

днако уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения увеличился с 39,9 до 40,2 (в среднем по области 41,2). Выявлено 55 лиц, совершивших преступления, из них 9 женщин, 45 мужчин, 1 несовершеннолетний. Из них 25 нигде не работали и не учились.

Зарегистрирован рост преступлений по линии уголовного розыска с 38 до 44. Большинство зарегистрированных преступлений являются кражами. Из 44 преступлений – 38 кражи, что составляет 86,4%. Из них число краж из жилищ возросло с 9 до 24. Анализ совершенных краж по территориальному принципу показывает, что наибольшее количество преступлений совершено на территории Мирского, Райцевского, Турецкого сельских Советов.

В Кореличском районе зарегистрировано 1 преступление, относящееся к категории тяжких, что на 4 преступления меньше, чем за первое полугодие 2017 года.

Следует отметить, что в первом полугодии 2018 года увеличился удельный вес количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, с 32,9% до 37,5, находящимися в состоянии алкогольного опьянения — с 30,0% до 39,1%, (среднеобластной показатель 29,7%).

Основными причинами совершения преступлений ранее судимыми лицами является незанятость их трудом, нежелание становиться на путь исправления, злоупотребление спиртными напитками.

За первое полугодие 2018 года возбуждено лишь одно уголовное дело по ст.422 УК (уклонение от превентивного надзора) и ни одного по ст.421 УК (несоблюдение требований превентивного надзора).

В качестве негативных тенденций в истекшем периоде в районе отмечается рост преступлений, совершенных в сельской местности, с 51 до 56. Не в полной мере в районе решен вопрос вовлечения в общественный процесс лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, о чем свидетельствует то, что 44% таких лиц являются неработающими.

По-прежнему на территории района погибает и травмируется значительное количество граждан. От внешних причин, в результате преступлений, пожаров, утоплений, отравлений в первом полугодии 2018 году погибло 7 жителей района.

Одной из безусловных причин совершения преступлений и правонарушений, гибели и травматизма граждан является пьянство.

За распитие алкогольных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах к административной ответственности привлечено 167 человек. По состоянию на 01.07.2018 г. на учете у врача нарколога по району состояло 754 хронических алкоголиков, (на 01.07.2015 г. – 795), в том числе 173 женщины

На территории Кореличского района от отравления алкоголем умерло 2 человека.

Кореличский РОВД ведет борьбу с самогоноварением, и результаты этой работы дают основания сделать вывод, что проблема не изжита. В течение первого полугодия 2018 года выявлено 3 очага самогоноварения, изъято и уничтожено 1207,40 литра фальсифицированного алкоголя.

За 6 месяцев 2018 года на территории Кореличского района было выявлено 10 экономических преступлений (2017 г. — 12), из которых 2 — коррупционные. Преступления выявлены в сфере агропромышленного комплекса и правоохранительной деятельности.

Так, возбуждено 7 уголовных дел по ч.1 ст.427 УК Республики Беларусь в отношении управляющих молочно-товарных ферм СПК района за внесение в официальные документы ложных сведений для сокрытия падежа скота – совершили служебный подлог.

По результатам проверок внесено одно представление об устранении нарушений требований законодательства о закупках товаров (работ, услуг), в связи с чем одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

За истекший период несколько осложнилась обстановка по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Кореличского района.

Так, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 4 (2017 г. — 2) дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 (2017 г. — 0) человек погиб, 6 (2017 г. — 2) человек получили телесные повреждения, по вине нетрезвого водителя совершено 1 дорожно-транспортное происшествие (2017 г. — 0). Зарегистрировано одно дорожно-транспортное с участием детей, двигавшихся на велосипеде, в котором пострадало 2 ребенка.

За 6 месяцев 2018 года в районе зарегистрировано 12 пожаров (2017 г. — 16). Обнаружен погибшим 1 человек (2017 г. — 0).

Всего прокуратурой за первое полугодие 2018 года проведено 19 проверок, по результатам которых внесено 17 представлений, вынесено 11 предписаний, по актам прокурорского надзора привлечено к дисциплинарной ответственности 49 человек, к административной – 13, к материальной – 22, с которых в возмещение ущерба взыскано 1 265 рублей.

На территории Кореличского района от отравления алкоголем умерло 2 человека.

Александр МЕЛЬНИКОВ,

прокурор Кореличского района советник юстиции