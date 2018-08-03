|
Два самолета столкнулись в Румынии на репетиции авиашоу
Два легкомоторных самолета столкнулись в Румынии на репетиции авиашоу, сообщает
Инцидент произошел сегодня в румынском уезде Сучава. На площадке аэропорта Штефан Великий летчики проводили тренировку, два самолета столкнулись и упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
Для извлечения пилотов из заблокированных самолетов потребовалась помощь спасателей. Позже экстренные службы сообщили, что пилот одного из самолетов погиб на месте происшествия, второй летчик госпитализирован с травмами.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины столкновения. Авиашоу, которое должно было пройти сегодня вечером, решили отменить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот одного из самолетов погиб на месте происшествия, второй летчик госпитализирован с травмами.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)