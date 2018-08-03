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Два самолета столкнулись в Румынии на репетиции авиашоу

04.08.2018 17:08 — ЧП | Tut.by  
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Два легкомоторных самолета столкнулись в Румынии на репетиции авиашоу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информагентства.

Инцидент произошел сегодня в румынском уезде Сучава. На площадке аэропорта Штефан Великий летчики проводили тренировку, два самолета столкнулись и упали за пределами взлетно-посадочной полосы.

Для извлечения пилотов из заблокированных самолетов потребовалась помощь спасателей. Позже экстренные службы сообщили, что пилот одного из самолетов погиб на месте происшествия, второй летчик госпитализирован с травмами.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины столкновения. Авиашоу, которое должно было пройти сегодня вечером, решили отменить.

 
 
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Пилот одного из самолетов погиб на месте происшествия, второй летчик госпитализирован с травмами.
 
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