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В Швейцарии разбились два легкомоторных самолета

04.08.2018 22:03 — ЧП | Tut.by  
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В Швейцарии в субботу разбились два легкомоторных самолета. Полиция на настоящий момент сообщила о гибели четырех человек в одной из авиакатастроф, а в отношении второй стражи порядка пока ограничились только подтверждением самого факта аварии, не предоставив информации о судьбе пилота или пассажиров.

Как отмечает со ссылкой на полицию полукантона Нидвальден Швейцарское телеграфное агентство (ATS), в катастрофе близ Хергисвиля «погибла семья — родители и два их малолетних ребенка». После падения самолет полностью сгорел, что осложнило установление личности погибших. Причины аварии выясняются.

Вторая авиакатастрофа произошла после полудня на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах на востоке Швейцарии. Как сообщила полиция кантона Граубюнден, на место падения самолета направлены пять спасательных вертолетов.

 
 
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Сообщается о гибели четырех человек
 
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