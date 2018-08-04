В Швейцарии разбились два легкомоторных самолета

В Швейцарии в субботу разбились два легкомоторных самолета. Полиция на настоящий момент сообщила о гибели четырех человек в одной из авиакатастроф, а в отношении второй стражи порядка пока ограничились только подтверждением самого факта аварии, не предоставив информации о судьбе пилота или пассажиров.

Как отмечает со ссылкой на полицию полукантона Нидвальден Швейцарское телеграфное агентство (ATS) , в катастрофе близ Хергисвиля «погибла семья — родители и два их малолетних ребенка». После падения самолет полностью сгорел, что осложнило установление личности погибших. Причины аварии выясняются.

Вторая авиакатастрофа произошла после полудня на склоне горы Пиц Сегнас в Альпах на востоке Швейцарии. Как сообщила полиция кантона Граубюнден, на место падения самолета направлены пять спасательных вертолетов.