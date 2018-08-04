В Бресте на пляже по ул. Октябрьской революции утонул ребёнок 5 лет

Сегодня, 4 августа 2018 года примерно в 21:00, на пляже вблизи Гребного канала в Бресте местные жители, мужчина 1978 г.р. и женщина 1986 г.р., обратились к спасателям с просьбой найти их малолетнего сына, который пропал из поля их зрения у водоема.



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фото - Следственный комитет

Примерно в это же время тело ребёнка было извлечено из воды одним из отдыхающих. Проведённые прибывшей бригадой скорой медицинской помощи реанимационные мероприятия положительных результатов не дали и была констатирована смерть 5-летнего мальчика.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Брестским МОСК по данному факту проводится проверка.

Во время отдыха на водоемах контролируйте местонахождение своих детей и не отпускайте их одних гулять вблизи воды.

На месте происшествия работает следственная группа.