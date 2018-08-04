ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Гродно с ножом напал на любовника жены

05.08.2018 — ЧП | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Житель Гродно с ножом напал на любовника жены

Житель Гродно с ножом напал на любовника жены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

На больничную койку в тяжелом состоянии попал житель областного центра 2000 года рождения. Он стал жертвой ревнивца.

«Житель Гродно 1999 года рождения узнал, что жена ему изменяет. Под предлогом обсудить эту ситуацию молодой человек назначил встречу любовнику супруги и во время разговора пустил в ход нож, который взял с собой», — рассказали в милиции.

Желание разобраться с обидчиком таким образом было не спонтанным. Незадолго до встречи злоумышленник позвонил матери потерпевшего и сообщил, что ее сын домой не придет.

Инцидент произошел на лестничной площадке дома, где проживает жертва. Мать сына предупредить не успела.

К счастью, жизнь потерпевшего вне опасности. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Гродно с ножом напал на любовника жены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. На больничную койку в тяжелом
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте на пляже по ул. Октябрьской революции утонул ребёнок 5 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика