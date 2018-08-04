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На проспекте Пушкина БМВ пробила ограждение и вылетела на встречку

05.08.2018 17:21 — ЧП | Tut.by  
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Около 16.00 недалеко от пересечения пр. Пушкина и ул. Притыцкого водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и пробил заградительную сетку. Об этом TUT.BY сообщили пользователи портала.


Фото: Денис Беперщ

Машина, выезжая с поворота, стала набирать скорость. Но водитель не справился с управлением. БМВ пробила ограждение и вылетела на встречную полосу.


Фото: Денис Беперщ

По словам очевидцев, в автомобиле находились мужчина и женщина. Они сильных травм не получили. Машины скорой помощи быстро покинули место ДТП.

 
 
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По словам очевидцев, в автомобиле находились мужчина и женщина.
 
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