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На проспекте Пушкина БМВ пробила ограждение и вылетела на встречку
Около 16.00 недалеко от пересечения пр. Пушкина и ул. Притыцкого водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и пробил заградительную сетку. Об этом TUT.BY сообщили пользователи портала.
Машина, выезжая с поворота, стала набирать скорость. Но водитель не справился с управлением. БМВ пробила ограждение и вылетела на встречную полосу.
По словам очевидцев, в автомобиле находились мужчина и женщина. Они сильных травм не получили. Машины скорой помощи быстро покинули место ДТП.
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По словам очевидцев, в автомобиле находились мужчина и женщина.
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