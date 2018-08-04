На проспекте Пушкина БМВ пробила ограждение и вылетела на встречку

Около 16.00 недалеко от пересечения пр. Пушкина и ул. Притыцкого водитель автомобиля БМВ не справился с управлением и пробил заградительную сетку. Об этом TUT.BY сообщили пользователи портала.



Фото: Денис Беперщ

Машина, выезжая с поворота, стала набирать скорость. Но водитель не справился с управлением. БМВ пробила ограждение и вылетела на встречную полосу.



Фото: Денис Беперщ

По словам очевидцев, в автомобиле находились мужчина и женщина. Они сильных травм не получили. Машины скорой помощи быстро покинули место ДТП.