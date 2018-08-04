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В Швейцарии при крушении самолета времен войны погибли 20 человек

05.08.2018 17:31 — ЧП | Tut.by  
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Все 20 человек, находившихся на борту пассажирского самолета Junkers Ju 52, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на полицию кантона Граубюнден.


Фото: Reuters

Самолет потерпел крушение в минувшую субботу в швейцарских Альпах около 15:00 по местному времени. В Twitter местной полиции сообщалось, что потерпевший крушение Junkers Ju 52 принадлежал авиакомпании JU-AIR. В полиции уточнили, что самолет разбился в местности на высоте около 2,5 тыс. м над уровнем моря на западной стороне горы Piz Segnas в швейцарских Альпах, на границе кантонов Гларус и Граубюнден.

Точное число находившихся на борту изначально не сообщалось. Также не было известно о судьбе всех, кто был на борту. Сообщалось, что самолет упал в труднодоступном месте​.

Ранее полиция полукантона Нидвальден сообщила о другой авиакатастрофе, которая произошла в субботу, 4 августа, около 9:50 утра по местному времени. Речь шла о крушении небольшого легкомоторного самолета. В результате крушения на месте падения самолета возник пожар, который распространился по окружающему лесному массиву. Самолет сгорел полностью. Точное число жертв и их личности пока не установлены, отметили в полиции. Ранее сообщалось о о гибели четырех человек.

Junkers Ju 52 — немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет, который производился заводами немецкого авиаконструктора Хуго Юнкерса с 1932 по 1945 год. Был основным военно-транспортным самолетом Германии во Второй мировой войне. После войны эта модель самолета в небольших количествах производилась во Франции и Испании. На данный момент в мире остаются более 20 таких самолетов в качестве памятников и музейных экспонатов, несколько из них все еще летают.

 
 
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Junkers Ju 52 - немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет, который производился заводами немецкого авиаконструктора Хуго Юнкерса с 1932 по 1945 год.
 
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