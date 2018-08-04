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В Швейцарии при крушении самолета времен войны погибли 20 человек
Все 20 человек, находившихся на борту пассажирского самолета Junkers Ju 52, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на полицию кантона Граубюнден.
Самолет потерпел крушение в минувшую субботу в швейцарских Альпах около 15:00 по местному времени. В Twitter местной полиции сообщалось, что потерпевший крушение Junkers Ju 52 принадлежал авиакомпании JU-AIR. В полиции уточнили, что самолет разбился в местности на высоте около 2,5 тыс. м над уровнем моря на западной стороне горы Piz Segnas в швейцарских Альпах, на границе кантонов Гларус и Граубюнден.
Точное число находившихся на борту изначально не сообщалось. Также не было известно о судьбе всех, кто был на борту. Сообщалось, что самолет упал в труднодоступном месте.
Ранее полиция полукантона Нидвальден сообщила о другой авиакатастрофе, которая произошла в субботу, 4 августа, около 9:50 утра по местному времени. Речь шла о крушении небольшого легкомоторного самолета. В результате крушения на месте падения самолета возник пожар, который распространился по окружающему лесному массиву. Самолет сгорел полностью. Точное число жертв и их личности пока не установлены, отметили в полиции. Ранее
Junkers Ju 52 — немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет, который производился заводами немецкого авиаконструктора Хуго Юнкерса с 1932 по 1945 год. Был основным военно-транспортным самолетом Германии во Второй мировой войне. После войны эта модель самолета в небольших количествах производилась во Франции и Испании. На данный момент в мире остаются более 20 таких самолетов в качестве памятников и музейных экспонатов, несколько из них все еще летают.
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Junkers Ju 52 - немецкий пассажирский и военно-транспортный самолет, который производился заводами немецкого авиаконструктора Хуго Юнкерса с 1932 по 1945 год.
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