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В Узденском районе горело производство по упаковке кукурузных палочек

06.08.2018 10:56 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в здании производства по упаковке кукурузных палочек в деревне Королево произошел в ночь с 4 на 5 августа, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Когда спасатели прибыли на место вызова, горели открытым пламенем крыша и второй этаж постройки. В здании расположены производственные и складские помещения частных предприятий по фасовке кукурузных палочек и игрушек. Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. метров, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек.



Пострадавших нет. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.

«Производство пожарной сигнализацией оборудовано не было, сторожевая охрана отсутствовала», — добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается, рассматриваются несколько версий, в том числе короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. метров, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек.
 
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