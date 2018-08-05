В Узденском районе горело производство по упаковке кукурузных палочек

Пожар в здании производства по упаковке кукурузных палочек в деревне Королево произошел в ночь с 4 на 5 августа, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Когда спасатели прибыли на место вызова, горели открытым пламенем крыша и второй этаж постройки. В здании расположены производственные и складские помещения частных предприятий по фасовке кукурузных палочек и игрушек. Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. метров, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек.









Пострадавших нет. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями.

«Производство пожарной сигнализацией оборудовано не было, сторожевая охрана отсутствовала», — добавили в МЧС.

Причина пожара устанавливается, рассматриваются несколько версий, в том числе короткое замыкание электропроводки.