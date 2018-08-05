Пассажирский поезд Гомель-Брест насмерть сбил россиянина

Ночью 6 августа 2018 года поезд межрегиональных линий эконом класса сообщением Гомель-Брест насмерть сбил 42-летнего россиянина.



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По информации TUT.BY инцидент произошел в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск.

Пассажирский поезд сбил мужчину, уроженца Кировской области России. По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.