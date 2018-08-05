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Пассажирский поезд Гомель-Брест насмерть сбил россиянина

06.08.2018 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Ночью 6 августа 2018 года поезд межрегиональных линий эконом класса сообщением Гомель-Брест насмерть сбил 42-летнего россиянина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57822.php

Пассажирский поезд Гомель-Брест насмерть сбил россиянина

По информации TUT.BY инцидент произошел в 2.39 на перегоне Ясельда-Пинск.

Пассажирский поезд сбил мужчину, уроженца Кировской области России. По предварительным данным он сидел на рельсах и на звуковой сигнал не реагировал. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ночью 6 августа 2018 года поезд межрегиональных линий эконом класса сообщением Гомель-Брест насмерть сбил 42-летнего россиянина. По информации TUT.BY инцидент...
 
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