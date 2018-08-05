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Восемь краж велосипедов совершено с начала года в Глусском районе

06.08.2018 — ЧП | Радзiма  
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Восемь краж велосипедов совершено с начала года в Глусском районе. Четыре из них раскрыты, рассказал редакции первый заместитель начальника Глусского РОВД Сергей Красавин. В большинстве случаев потерпевшие сами провоцируют воров. Вот несколько примеров: средь бела дня украли велосипед, который был припаркован около дома № 12 по улице Гагарина (общежитие «Жилкомхоза»); был украден велосипед из фойе этого же общежития, где хозяин оставил его на ночь;  парковки велосипедов у торгового центра «Рябинушка» в Заелице и около магазина в Клетном также завершились кражей;  такой же финал имела история с оставленным на время велосипедом около магазина «Удобный» в Глуске.

Существуют элементарные правила, соблюдая которые, подобные кражи можно свести до минимума. Везде, возле магазинов, во дворах, нужно фиксировать велосипеды с помощью запирающих устройств. Надо знать номер рамы своего велосипеда,  а еще хорошо сделать его фотографию. Не стоит ночью оставлять велосипед во дворе, а тем более на улице — лучше запереть в гараж, сарай либо подвал. Если всё же у вас похитили велосипед, то нужно сразу позвонить в милицию по телефону 102. Это поможет быстрее найти злоумышленников и вернуть имущество.

 
 
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Восемь краж велосипедов совершено с начала года в Глусском районе. Четыре из них раскрыты, рассказал редакции первый заместитель начальника Глусского РОВД...
 
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