ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия

07.08.2018 06:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Военнослужащий одной из частей Барановичского гарнизона подозревается в незаконных действиях в отношении оружия. Также известно еще о нескольких фигурантах по этому делу. Все они задержаны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57838.php

В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Факт незаконных действий выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

«Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, связанные с незаконными действиями в отношении оружия, задержаны, проводятся следственные действия компетентными органами», — сообщил TUT.BY официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По информации TUT.BY, дело находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета.

«Мы уточняем, есть ли это дело в производстве Следственного комитета», — сообщили TUT.BY в пресс-службе СК.

Ранее о данном происшествии писала барановичская газета Intex-press со ссылкой на свои источники:

«Прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал. Мужчине 20−25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. Собеседники говорят об одном подозреваемом и о том, что его, как и покупателей, задержали».

По данным «Нашей Нiвы», подозреваемый прапорщик служил в роте материально-технического обеспечения. В ходе следствия он дал показания на еще двух человек.

Как утверждает издание, оружие из части выносили на продажу.

«АКСУ продавался за 1000 долларов, ПМ (пистолет Макарова. — TUT.BY) — за 250. Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами», — пишет «Наша Нiва».

Во всех воинских частях и соединениях Беларуси проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Причиной тому стало произошедшее в одной из частей Барановичского гарнизона. Об этом в эфире ОНТ сообщила пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик.

Наталья Гаврусик сообщила, что к инциденту причастны военнослужащие-контрактники. Все они задержаны.

«Ряд должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-атташе.

В Минобороны также сообщили, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий одной из частей Барановичского гарнизона подозревается в незаконных действиях в отношении оружия. Также известно еще о нескольких фигурантах по...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле из Сожа вблизи спасательной станции достали тело водолаза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2018
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика