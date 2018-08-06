В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия

Военнослужащий одной из частей Барановичского гарнизона подозревается в незаконных действиях в отношении оружия. Также известно еще о нескольких фигурантах по этому делу. Все они задержаны.



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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Факт незаконных действий выявил командир одной из воинских частей Барановичского гарнизона.

«Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты, связанные с незаконными действиями в отношении оружия, задержаны, проводятся следственные действия компетентными органами», — сообщил TUT.BY официальный представитель Министерства обороны Владимир Макаров.

По информации TUT.BY, дело находится в производстве Центрального аппарата Следственного комитета.

«Мы уточняем, есть ли это дело в производстве Следственного комитета», — сообщили TUT.BY в пресс-службе СК.

Ранее о данном происшествии писала барановичская газета Intex-press со ссылкой на свои источники:

«Прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. И что-то из этого даже продал. Мужчине 20−25 лет, в воинской части он служил по контракту, недавно отучился на прапорщика и получил это звание. Собеседники говорят об одном подозреваемом и о том, что его, как и покупателей, задержали».

По данным «Нашей Нiвы» , подозреваемый прапорщик служил в роте материально-технического обеспечения. В ходе следствия он дал показания на еще двух человек.

Как утверждает издание, оружие из части выносили на продажу.

«АКСУ продавался за 1000 долларов, ПМ (пистолет Макарова. — TUT.BY) — за 250. Известно, что все те, кто купил или получил в подарок оружие, сейчас находятся под следствием, еще часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами», — пишет «Наша Нiва».

Во всех воинских частях и соединениях Беларуси проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Причиной тому стало произошедшее в одной из частей Барановичского гарнизона. Об этом в эфире ОНТ сообщила пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик.

Наталья Гаврусик сообщила, что к инциденту причастны военнослужащие-контрактники. Все они задержаны.

«Ряд должностных лиц уже привлечен к дисциплинарной ответственности», — добавила пресс-атташе.

В Минобороны также сообщили, что во всех воинских частях и соединениях проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Кроме того, там, где это необходимо, установят металлодетекторы.