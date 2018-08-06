ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину

07.08.2018 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину

В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину, их поисками занимаются спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

События разворачивались вечером 6 августа в районе деревни Горваль. Мужчина, женщина и две девочки 11 лет отправились на Березину. Предварительно установлено, что сначала они шли по отмели, затем попали в течение. Женщина и одна девочка смогли выбраться. Мужчину и второго ребенка унесло течением. В настоящее время ведутся поисковые работы.

Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-rechitskom-rajone-techeniem-reki-uneslo-devochku-i-muzhchinu-313188-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину, их поисками занимаются спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил ведущий специалист...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Барановичах на прапорщика завели дело за незаконные действия в отношении оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика