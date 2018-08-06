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Спасена женщина, голова которой застряла между батареей и трубой
07.08.2018 — ЧП | Полесская правда
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Как сообщили в Пинском ГРОЧС, около 13.00 6 августа в МЧС поступило сообщение от пинчанки с просьбой о помощи. Голова женщины застряла между батареей и трубой, самостоятельно справиться с ситуацией она не смогла. Спасатели срочно выехали по адресу и оказали квалифицированную помощь, освободив застрявшую с помощью разжима кусачек.
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> Как сообщили в Пинском ГРОЧС, около 13.00 6 августа в МЧС поступило сообщение от пинчанки с просьбой о помощи. Голова женщины застряла между батареей и трубой,...
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