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Милиция устанавливает личности свидетелей пропажи конверта с деньгами у девушки

07.08.2018 13:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личности свидетелей пропажи конверта с деньгами у девушки 1 августа 2018 года около 16:00 в магазине «Буслик» по адресу г. Брест пр-т Машерова 17


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57853.php

Милиция устанавливает личности свидетелей пропажи конверта с деньгами у девушки

Информацию просьба сообщить по номеру: +375 29 720 74 26 (Влад), +375 33 644 34 20 (Владимир) или 8029 823 65 90 (дежурная часть ОВД)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57853.php

Милиция устанавливает личности свидетелей пропажи конверта с деньгами у девушки

Теги: Брест
 
 
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ОВД Администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личности свидетелей пропажи конверта с деньгами у девушки 1 августа 2018 года около 16:00 в магазине...
 
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