|
Лишенный прав за ДТП брестчанин пытался подкупить сотрудников ГАИ
07.08.2018 13:02 — ЧП | Виртуальный Брест
В Бресте осудили 31-летнего жителя города, который попытался дать 50 долларов инспекторам ГАИ.
В июле 2016 года обвиняемого признали виновным в ДТП, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.
Тогда суд назначил ему два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и лишил прав на два года. За два месяца до истечения срока лишения он сел за руль и попался инспекторам ГАИ. В отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Кроме того, ему грозила уголовная ответственность за неисполнение приговора суда. Чтобы избежать лишних проблем, нарушитель в служебном авто ГАИ положил в подстаканник 50 долларов. Принимать незаконное денежное вознаграждение инспекторы отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте осудили 31-летнего жителя города, который попытался дать 50 долларов инспекторам ГАИ. В июле 2016 года обвиняемого признали виновным в ДТП, повлекшем...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)