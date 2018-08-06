Лишенный прав за ДТП брестчанин пытался подкупить сотрудников ГАИ

В Бресте осудили 31-летнего жителя города, который попытался дать 50 долларов инспекторам ГАИ.



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В июле 2016 года обвиняемого признали виновным в ДТП, повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения.

Тогда суд назначил ему два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и лишил прав на два года. За два месяца до истечения срока лишения он сел за руль и попался инспекторам ГАИ. В отношении мужчины составили протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Кроме того, ему грозила уголовная ответственность за неисполнение приговора суда. Чтобы избежать лишних проблем, нарушитель в служебном авто ГАИ положил в подстаканник 50 долларов. Принимать незаконное денежное вознаграждение инспекторы отказались и вызвали на место следственно-оперативную группу.



«Суд признал жителя Бреста виновным в уклонении от исполнения приговора суда и покушении на дачу взятки».



Учитывая прошлую неотбытую судимость, мужчине окончательно назначили один год и 15 дней ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Кроме того, его обязали выплатить 1960 рублей штрафа.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.