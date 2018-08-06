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Случай на Центральном пляже Суббота. День на склоне, но температура воздуха не идет на спад. На Центральном пляже в областном
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Работники ОСВОДа рассказали подробности последних трагедий на воде
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Случай на Центральном пляже Суббота. День на склоне, но температура воздуха не идет на спад. На Центральном пляже в областном
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