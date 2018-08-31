За неделю на Гомельщине выявлено около 20 фактов хищения комбикорма

В области продолжается работа по выявлению фактов хищений в агросекторе. Только за прошедшую неделю в регионе было проведено 110 рейдов и составлено 74 административных протокола, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Игорь Гришкевич.







Всего выявлено 18 случаев хищений комбикормов. Например, в Жлобине задержали двух рабочих комбикормового завода. В 8.00 мужчины похитили 63 килограмма минеральной кормовой добавки «КК-Белвими» и 50 килограммов минеральной кормовой добавки «ДЛ-Метионин». Сумма ущерба составила 800 рублей. Похищенное изъято, мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

В Калинковичском районе скотник филиала «Зеленочи» Калинковичского мясокомбината украл 50 килограммов комбикорма, выданного для раздачи животным. Дома у оператора машинного доения экспериментальной базы «Липово» нашлось 100 килограммов комбикорма. Позже женщина призналась, что взяла их на работе.

В Ветковском районе неработающий житель с полей местного агросервиса прихватил рулон соломы на 200 килограммов. В том же районе рабочий Брагинстройпроекта с поля КСУП «Тепличное» похитил 800 килограммов соломы.

Личные закрома граждан стали пополняться и зерном. В Буда-Кошелевском районе рабочий КСУП «Кривск» украл 10 килограммов зерна, в Кормянском районе по месту жительства полевода КСУП «Дубовица» обнаружили 20 килограммов зерна. В Житковичском районе неработающий мужчина похитил с поля ОАО «Люденевичи» 33 килограмма кукурузы.

Кроме того, участились случаи хищения дизтоплива. В Добрушском районе механизатор КСУП «Крупец» слил и похитил 20 литров солярки. Его коллега из ОАО «Прибудский» Жлобинского района присвоил у родного хозяйства 150 литров топлива.