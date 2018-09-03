﻿ Взял в долг миллион рублей и не собирался возвращать. Мошенник из Гомеля приговорен к семи годам колонии. 21.by
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Взял в долг миллион рублей и не собирался возвращать. Мошенник из Гомеля приговорен к семи годам колонии

09.08.2018 — ЧП | Гомельская Правда  
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Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело по обвинению 45-летнего гомельчанина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.



В ходе предварительного следствия были собраны доказательства по фактам завладения мошенническим путем денежными средствами физических лиц и товарно-материальными ценностями юридических лиц, на общую сумму не менее одного миллиона рублей.

Установлено, что в 2009 году обвиняемый создал ООО «Белтрансопт плюс» и открыл магазин алкогольной продукции. Находясь на должности заместителя директора общества, фактически руководил им. Мужчина самостоятельно распоряжался финансами организации, определял очередность и объемы оплаты за поставленную в магазин продукцию. Подыскивал юридических лиц, которые могли отпустить продукцию с отсрочкой платежа, однако с поставщиками впоследствии не рассчитывался.

Начиная с 2013 года, обвиняемый под предлогом развития бизнеса, приобретения автомобиля, ремонта дачи и квартиры стал одалживать денежные средства у физических лиц, предлагая вложить им деньги под проценты.

Потерпевшими признаны 28 граждан, у которых обвиняемый взял в долг и не вернул в общей сумме порядка 700 тысяч рублей. Чтобы иметь возможность одолжить у них повторно, обвиняемый вводил своих жертв в заблуждение, частично выполняя обязательства по выплате процентов. Для этого он изымал деньги сначала из оборота ООО «Белтрансопт плюс», а затем и другой коммерческой структуры, которую также организовал.

В результате противоправных действий обвиняемого со стороны двух организаций, учрежденных им же, перед юридическими лицами образовалась задолженность на общую сумму около 300 тысяч рублей.

Обвиняемый вину не признал, со следствием не сотрудничал.

7 августа суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор. Гомельчанин признан виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества.
В счет возмещения материального вреда, причиненного преступлением, постановлено взыскать в пользу потерпевших граждан и юридических лиц денежные средства на общую сумму 447 398 рублей 86 копеек. 
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Гомель
 
 
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Суд Железнодорожного района Гомеля рассмотрел уголовное дело по обвинению 45-летнего гомельчанина, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном...
 
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