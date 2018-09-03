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В Гомельском районе столкнулись две фуры. Один из водителей погиб

09.08.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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ДТП произошло 8 августа примерно в 23.40.

В Гомельском районе столкнулись две фуры. Один из водителей погиб

28-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц ATEGO 1223» двигался на 29 километре подъезда к автодороге М-10  «граница РФ-Гомель-Кобрин» со стороны Речицы в направлении Гомеля.

Предположительно, из-за неправильно выбранной дистанции он совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц ACTROS 1841», под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

Как сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде УВД облисполкома Дарья Смоляк, от полученных в результате столкновения травм водитель автомобиля «Мерседес Бенц ATEGO 1223» скончался на месте ДТП. Ремнем безопасности пристегнут не был.

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло 8 августа примерно в 23.40. 28-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц ATEGO 1223» двигался на 29 километре подъезда к автодороге М-10...
 
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