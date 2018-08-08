У жителя Гродно за пьяную езду конфисковали купленный им в кредит BMW Х5

В конце прошлого года гродненец приобрел за рубежом BMW Х5, для чего ему пришлось взять в банке два кредита. Кроссовер предназначался его сожительнице, но зарегистрирован был на имя мужчины, пишет БЕЛТА .

В начале этого года мужчина попался пьяным за рулем, за что получил штраф и лишился на три года водительского удостоверения.

В мае нарушитель решил съездить на рыбалку. Несмотря на уговоры сожительницы отказаться от этой затеи, мужчина сел нетрезвым за руль и в пригородном товариществе, не справившись с управлением, врезался в трубу теплотрассы.

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Суд рассмотрел его дело. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и три месяца без направления в исправительное учреждение с лишением прав на пять лет. Также его оштрафовали на 3430 рублей (140 базовых величин). Его BMW Х5 конфискован.