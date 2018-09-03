﻿ На реке Припять в Пинске утонул молодой человек, спасавший девушку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На реке Припять в Пинске утонул молодой человек, спасавший девушку

09.08.2018 — ЧП | Брестская газета  
Размер текста:
A
A
A
Этот несчастный случай произошел 8 августа вечером в Пинске на реке Припять.  Парень 2001 года рождения утонул, спасая знакомую, сообщает sb.by со ссылкой на ведущего специалиста областной организации ОСВОД Вячеслава Симакова.

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на реке Припять, Юноши прыгали с тарзанки и предложили это сделать девушке, которая находилась с ними. Она вначале отказывалась, ссылаясь на то, что не умеет плавать. Но ребятам все же удалось ее уговорить. Прыгнув с тарзанки в реку, девушка стала тонуть. Молодые люди бросились ее спасать. В итоге один из ребят утонул, а второму удалось выплыть вместе со спасенной им девушкой.

Читайте также: В Бресте на пляже рядом с Гребным каналом утонул пятилетний мальчик

«Вчера в 17.05 в Пинский МЧС поступил сигнал о том, что на реке Припять тонет человек, — пояснил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков. — Экстренно службы связались с Пинской спасательной станцией, и дежурная смена выдвинулась к месту происшествия. В 17.31 из реки достали тело утонувшего юноши. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось».

На сегодняшний день в водоемах области утонули 46 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Спасено 29 человек.

Читайте также: Когда вода — беда. Жаркая погода внесла страшный вклад в статистику жертв купания

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка прыгнула в воду с тарзанки и стала тонуть. Двое парней бросились ее спасать, выплыл лишь один. Запись На реке Припять в Пинске утонул молодой человек,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Глусском районе обнаружили помещение для выращивания конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (ЧП)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика