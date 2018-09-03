На реке Припять в Пинске утонул молодой человек, спасавший девушку

Этот несчастный случай произошел 8 августа вечером в Пинске на реке Припять. Парень 2001 года рождения утонул, спасая знакомую, сообщаетсо ссылкой на ведущего специалиста областной организации ОСВОД

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на реке Припять, Юноши прыгали с тарзанки и предложили это сделать девушке, которая находилась с ними. Она вначале отказывалась, ссылаясь на то, что не умеет плавать. Но ребятам все же удалось ее уговорить. Прыгнув с тарзанки в реку, девушка стала тонуть. Молодые люди бросились ее спасать. В итоге один из ребят утонул, а второму удалось выплыть вместе со спасенной им девушкой.

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«Вчера в 17.05 в Пинский МЧС поступил сигнал о том, что на реке Припять тонет человек, — пояснил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков. — Экстренно службы связались с Пинской спасательной станцией, и дежурная смена выдвинулась к месту происшествия. В 17.31 из реки достали тело утонувшего юноши. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось».

На сегодняшний день в водоемах области утонули 46 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Спасено 29 человек.

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