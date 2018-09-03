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На реке Припять в Пинске утонул молодой человек, спасавший девушку
09.08.2018 — ЧП | Брестская газета
Этот несчастный случай произошел 8 августа вечером в Пинске на реке Припять. Парень 2001 года рождения утонул, спасая знакомую, сообщает
По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на реке Припять, Юноши прыгали с тарзанки и предложили это сделать девушке, которая находилась с ними. Она вначале отказывалась, ссылаясь на то, что не умеет плавать. Но ребятам все же удалось ее уговорить. Прыгнув с тарзанки в реку, девушка стала тонуть. Молодые люди бросились ее спасать. В итоге один из ребят утонул, а второму удалось выплыть вместе со спасенной им девушкой.
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«Вчера в 17.05 в Пинский МЧС поступил сигнал о том, что на реке Припять тонет человек, — пояснил ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков. — Экстренно службы связались с Пинской спасательной станцией, и дежурная смена выдвинулась к месту происшествия. В 17.31 из реки достали тело утонувшего юноши. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось».
На сегодняшний день в водоемах области утонули 46 человек, пятеро из которых несовершеннолетние. Спасено 29 человек.
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Девушка прыгнула в воду с тарзанки и стала тонуть. Двое парней бросились ее спасать, выплыл лишь один. Запись На реке Припять в Пинске утонул молодой человек,...
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