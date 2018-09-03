Под Пинском утонул 16-летний парень, который пытался спасти девушку

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на берегу реки. В какой-то момент двое ребят предложили девушке прыгнуть с тарзанки. Она согласилась, но после прыжка стала тонуть. Молодые люди попытались ее спасти, но сами пошли ко дну. Люди, которые находились рядом, вызвали спасателей и помогли выбраться девушке и одному парню. Работники спасательной станции достали из воды 16-летнего юношу. Вернуть его к жизни не удалось, сообщает БЕЛТА .

Еще один несчастный случай в этот же день произошел на реке Зельвянка в черте города Мосты.

Компания молодых людей выпивала на берегу реки. В какой-то момент 17-летний парень прыгнул в воду с тарзанки . Назад вынырнуть ему уже не удалось.

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Тело молодого человека водолазы обнаружили в 120 метрах ниже по течению. Причина смерти устанавливается.