﻿ Под Пинском утонул 16-летний парень, который пытался спасти девушку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Пинском утонул 16-летний парень, который пытался спасти девушку

09.08.2018 15:16 — ЧП | Intex-Press Online (Барановичи)  
Размер текста:
A
A
A
Под Пинском утонул 16-летний парень, который пытался спасти девушку

Под Пинском утонул 16-летний парень, который пытался спасти девушку

Фото: https://bessarabiainform.com

Несчастный случай произошел 8 августа за городом на берегу Припяти.

По предварительной информации, компания молодых людей отдыхала на берегу реки. В какой-то момент двое ребят предложили девушке прыгнуть с тарзанки. Она согласилась, но после прыжка стала тонуть. Молодые люди попытались ее спасти, но сами пошли ко дну. Люди, которые находились рядом, вызвали спасателей и помогли выбраться девушке и одному парню. Работники спасательной станции достали из воды 16-летнего юношу. Вернуть его к жизни не удалось, сообщает БЕЛТА.

Еще один несчастный случай в этот же день произошел на реке Зельвянка в черте города Мосты.

Компания молодых людей выпивала на берегу реки. В какой-то момент 17-летний парень прыгнул в воду с тарзанки. Назад вынырнуть ему уже не удалось.

РЕКЛАМА

Тело молодого человека водолазы обнаружили в 120 метрах ниже по течению. Причина смерти устанавливается.

Читайте также: В Бресте утонул 5-летний мальчик.

Читайте intex-press.by
на Яндекс Новости
на Яндекс Дзен
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несчастный случай произошел 8 августа за городом на берегу Припяти.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Глусском районе обнаружили помещение для выращивания конопли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (ЧП)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика