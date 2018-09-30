Под Минском двух мужчин засыпало грунтом при прокладке канализации

Под Минском двое мужчин оказались засыпаны землей при прокладке канализации. Из вытащили спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.

30 сентября около 15.00 в МЧС поступило сообщение об инциденте. При прокладке канализации в частном доме в деревне Большой Тростинец обрушился грунт. Под землей оказась двое мужчин. На поверхность их достали спасатели.

Мужчины с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.