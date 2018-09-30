|
Умерла одна из пострадавших во время взрыва на "Могилевдреве"
Одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» скончалась в больнице. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Расследование уголовного дела продолжается. Причина трагедии устанавливается.
Всего шесть человек получили термические ожоги различной степени тяжести вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев».
Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Одну из пострадавших — 57-летнюю женщину — с ожогами более 60% тела ночью перевели в ожоговый центр в Минск, еще двоих перевезли днем в среду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего шесть человек получили термические ожоги различной степени тяжести вечером 25 сентября во время взрыва на предприятии.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)