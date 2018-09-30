Одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве» скончалась в больнице. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Расследование уголовного дела продолжается. Причина трагедии устанавливается.



Фото: МЧС

Всего шесть человек получили термические ожоги различной степени тяжести вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев». Взрыв произошел в покрасочной камере мебельного цеха около 18.30. В это время в цехе находилась рабочая смена — 9 человек. Все они самостоятельно покинули здание.

Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. Одну из пострадавших — 57-летнюю женщину — с ожогами более 60% тела ночью перевели в ожоговый центр в Минск, еще двоих перевезли днем в среду.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия.