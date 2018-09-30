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Умер от укуса змеи? В ганцевичском лесу обнаружили тело пенсионера, который ушел в болото за ягодами
29 сентября в лесу вблизи агрогородка Раздяловичи, Ганцевичского района обнаружили тело пропавшего без вести 66-летнего мужчины.
26 сентября мужчина ушел в лес за ягодами. На вторые сутки после его исчезновения родственники обратились в милицию с заявлением о розыске. Почему не сразу? Ранее иногда мужчина уходил в лес с ночевками, сообщает газета
«Работник Раздяловичского лесничества рассказал, что в четверг (27 сентября — TUT.BY) он видел мужчину, который шел с велосипедом и у него была опухшая рука. Опухоль была от укуса змеи», — сообщило издание.
Во время поисковых мероприятий в лесу возле деревни Раздяловичи обнаружили тело пропавшего без видимых признаков смерти криминального характера.
Точную причину гибели определят судмедэксперты.
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Умер от укуса змеи? В ганцевичском лесу обнаружили тело пенсионера, который ушел в болото за ягодами
По неподтвержденной информации, мужчину укусила змея, но к медикам он не обращался.
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