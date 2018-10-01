Пьяный водитель в Слуцке остановился только после выстрелов по колесам машины

В Слуцке сотрудникам ГАИ пришлось стрелять, чтобы остановить водителя Volkswagen. Мужчина за рулем оказался пьян. Об этом сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел ночью 1 октября. Около 2.40 на улице Ленина в Слуцке внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Volkswagen Jetta. Включением проблесковых маяков синего и красного цветов водителя машины попросили остановиться. Однако мужчина не подчинился и продолжил движение.

«Действия водителя создавали реальную угрозу жизни и здоровью граждан и других участников дорожного движения. Поэтому выехав за пределы населенного пункта, сотрудники на 355 км автодороги Р-43 Кричев-Ивацевичи приняли решение использовать оружие. После двух предупредительных, несколькими выстрелами было повреждено заднее колесо Volkswagen и машина остановилась», — рассказали в ГАИ.

За рулем находился 25-летний житель Слуцкого района, при этом он был нетрезв.

На него было составлено пять административных протоколов.