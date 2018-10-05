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При пожаре на Обольском керамическом заводе получил ожоги рабочий
Пожар произошел днем 4 октября на территории Обольского керамического завода в Шумилинском районе,
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на территории предприятия горели 15 квадратных метров мазута.
Выяснилось, что ЧП произошло из-за того, что в тэновой установке по разогреву мазута воспламенилась газовоздушная смесь.
Пострадал 58-летний рабочий. Мужчину госпитализировали с ожогами 1−3-й степеней (35% тела) спины, рук и головы.
Огонь повредил тэновую установку для разогрева мазута. Причины возгорания устанавливают. Основная версия — нарушение технологического процесса.
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Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на территории предприятия горели 15 квадратных метров мазута.
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