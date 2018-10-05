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При пожаре на Обольском керамическом заводе получил ожоги рабочий

05.10.2018 10:05 — ЧП | Tut.by  
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Пожар произошел днем 4 октября на территории Обольского керамического завода в Шумилинском районе, сообщает МЧС. Пострадал рабочий, он получил ожоги 35 процентов тела.


Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на территории предприятия горели 15 квадратных метров мазута.

Выяснилось, что ЧП произошло из-за того, что в тэновой установке по разогреву мазута воспламенилась газовоздушная смесь.

Пострадал 58-летний рабочий. Мужчину госпитализировали с ожогами 1−3-й степеней (35% тела) спины, рук и головы.


Огонь повредил тэновую установку для разогрева мазута. Причины возгорания устанавливают. Основная версия — нарушение технологического процесса.

 
 
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Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на территории предприятия горели 15 квадратных метров мазута.
 
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