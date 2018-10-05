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Угрожал убийством - попал под статью

05.10.2018 — ЧП | Единство  
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Б. обвинялся в том, что с 21 часа до 23 часов 30 минут 13 марта 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства – в квартире дома по ул. 1-го Июля в г. Борисове, в ходе ссоры на почве неприязненных отношений с супругой Б., находясь в непосредственной близости от последней, демонстративно взял в руки нож и высказал адрес Б. угрозу убийством, при этом действуя в подтверждение реальности своих угроз, произвел замах рукой с ножом в направлении Б., которая опасаясь за свою жизнь, выбежала из квартиры. Данные действия потерпевшей Б. были восприняты как реальная угроза ее убийства и последняя опасалась ее осуществления.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Б. себя виновным признал полностью.

Кроме показаний обвиняемого, его виновность в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 29.06.2018 Б. признан виновным в угрозе убийством, если имелись основания опасаться её осуществления. На основании ст.186 УК Республики Беларусь Б. назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца.

В соответствии с ч. 1 ст. 73 УК Республики Беларусь по совокупности приговоров к назначенному наказанию полностью присоединено неотбытое наказание по приговору суда Узденского района от 12 августа 2016 года и окончательно Б. назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года 3 месяца 29 дней.

Однако необходимо учесть, что санкция ст. 186 УК Республики Беларусь предусматривает более строгий вид наказания, а именно лишение свободы на срок до двух лет.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 УК Республики Беларусь суд признал в действиях Б. наличие рецидива преступлений, поскольку обвиняемый, имея непогашенную судимость за умышленное преступление, вновь совершил умышленное преступление.

Следует отметить, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе 12 августа 2016 года по ч.2 ст. 317-1, ст. 417 УК Республики Беларусь судом Узденского района к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор не обжалован и не опротестован, вступил в законную силу.

Кроме того, судом Борисовского района за истекший период 2018 года рассмотрено 7 уголовных дел по преступлениям, предусмотренных ст. 186 УК Республики Беларусь.

Заместитель прокурора

Борисовского района

младший советник юстиции     И.И.Душевская

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению Б., 1984 года рождения, в совершении преступления...
 
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