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Ответственность за угрозу убийством

05.10.2018 — ЧП | Единство  
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Так, П. 15 марта 2018 года около 15 часов 30 минут находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства – в квартире 77 дома 26 по ул. Молодежной в а.г. Лошница Борисовского района, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений с матерью К., находясь в непосредственной близости от К., расположившейся в кресле, демонстративно приставила к туловищу последней кухонный нож и высказала в ее адрес угрозу убийством, при этом действуя в подтверждение реальности своей угрозы и в продолжение своего преступного умысла, направила указанный нож острием к шее К. Данные действия потерпевшей К. были восприняты как реальная угроза ее убийства и последняя опасалась ее осуществления.

Допрошенная в судебном заседании обвиняемая П. виновной себя признала полностью и показала, что днем 15 марта 2018 находясь в квартире 77 дома 26 по ул. Молодежной в а.г. Лошница Борисовского района употребила спиртное, после чего вышла из комнаты и стала разговаривать по телефону. В указанное время к ней подошла мать, выхватила из рук телефон и бросила его в стену. После чего она пошла на кухню и взяла в правую руку нож. Вернувшись в комнату, она подошла к матери, которая сидела в кресле, и поднесла нож к груди последней. Затем она сказала матери, что зарежет ее, и поднесла нож острием к шее. Совершила свои противоправные действия с целью устрашения потерпевшей, убивать ее не хотела.

Кроме полного признания своей вины виновность П. в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом доказательств, в частности показаниями свидетеля К., который суду показал, что около 15 часов 30 минут 15 марта 2018 года он вышел на улицу, через несколько минут к нему подбежал племянник и пояснил, что обвиняемая П. взяла в руки нож и угрожает потерпевшей К. Он вернулся в квартиру и обнаружил, что К. сидела в кресле в комнате и плакала, а П. сидела напротив на диване, спрятав нож под ногу. После чего он о случившемся сообщил в милицию. Также виновность обвиняемой подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Приговором суда Борисовского района П. была признана виновной в угрозе убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления, и на основании ст. 186 УК ей было назначено наказание в виде общественных работ на срок 240 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Помощник прокурора

Борисовского района

юрист 3 класса    С.А. Лытин

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению П., 1988 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ст....
 
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