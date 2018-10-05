Прокатился…до забора

Поделитесь с друзьями











Несвижским РОСК возбуждено уголовное дело по факту угона.

Как сообщил следователь Несвижского РОСК старший лейтенант юстиции С.Н. Новик, 24 сентября, в вечернее время, житель райцентра по обыкновению припарковал автомобиль у дома и ушел во двор. Ключи от зажигания он оставил в салоне, который был не заперт (т.к. позже мужчина рассчитывал вернуться, чтобы забрать из машины инструменты).

Примерно через час от хозяина автомобиля вышел знакомый, который первым увидел и сообщил, что транспортное средство исчезло. Хозяин автомобиля, не теряя времени, набрал 102, чтобы заявить об угоне в милицию. Через непродолжительное время поиски пропажи были прерваны еще одним телефонным звонком в местный отдел внутренних дел. Несвижане (только живущие практически на противоположной стороне города), заявили о том, что рядом с их домом совершено ДТП: легковой автомобиль протаранил забор. Машина осталась на месте происшествия, а вот гражданин, находившийся за рулем, скрылся в темноте.

Выяснилось, что это и есть угнанный автомобиль. Теперь следственно-оперативной группе предстояло задержать того, кто угнал машину и совершил наезд на заборное ограждение.

Спустя примерно час был задержан молодой человек.

В настоящее время в содеянном подозревается именно он — ранее судимый житель Несвижского района. Как выяснилось в ходе следственных мероприятий, хозяину автомобиля «в благодарность» или «в счет извинений» он подарил светоотражатель со своей одежды, который ему, пешеходу, вместе с административным протоколом за нарушение в темное время суток Правил дорожного движения, вручили во время рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ.

По факту ведется расследование.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.