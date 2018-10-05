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Вор-рецидивист из Бреста попался на краже через шесть дней после колонии

05.10.2018 14:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Вор-рецидивист из Бреста попался на краже через шесть дней после выхода из колонии, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59443.php

Вор-рецидивист из Бреста попался на краже через шесть дней после колонии

В Ленинский РОВД 4 октября обратилась брестчанка: она обнаружила пропажу из дома крупной суммы денег и ювелирных изделий. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления подключились сыщики из управления уголовного розыска УВД. Оперативникам понадобилось несколько часов, чтобы установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался нигде не работающий вор-рецидивист. 55-летний мужчина 25 сентября освободился из мест лишения свободы. Во время обыска у него было обнаружено похищенное у брестчанки имущество: $1,1 тыс., 500 российских рублей, по паре золотых и серебряных украшений на общую сумму Br4,2 тыс.

Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Оперативники проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

 
Теги: Брест
 
 
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Вор-рецидивист из Бреста попался на краже через шесть дней после выхода из колонии, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. В Ленинский РОВД 4 октября обратилась...
 
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