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На предприятии в Могилеве от удара током погиб электромонтер

05.10.2018 15:40 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве на предприятии от удара током погиб электромонтер. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

4 октября электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования одного из предприятий отключал от электропитания синтетический цех для обслуживания оборудования. Во время работы 37-летний мужчина получил удар током напряжением 10 тыс. вольт и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает подробности Следственный комитет.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. На каком предприятии произошло ЧП, не сообщается.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина отключал электропитание в синтетическом цеху.
 
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