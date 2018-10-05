На предприятии в Могилеве от удара током погиб электромонтер

В Могилеве на предприятии от удара током погиб электромонтер. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

4 октября электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования одного из предприятий отключал от электропитания синтетический цех для обслуживания оборудования. Во время работы 37-летний мужчина получил удар током напряжением 10 тыс. вольт и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает подробности Следственный комитет.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. На каком предприятии произошло ЧП, не сообщается.