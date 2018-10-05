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На предприятии в Могилеве от удара током погиб электромонтер
В Могилеве на предприятии от удара током погиб электромонтер. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
4 октября электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования одного из предприятий отключал от электропитания синтетический цех для обслуживания оборудования. Во время работы 37-летний мужчина получил удар током напряжением 10 тыс. вольт и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает подробности Следственный комитет.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. На каком предприятии произошло ЧП, не сообщается.
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Мужчина отключал электропитание в синтетическом цеху.
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