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Двое брестчан организовали незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию

06.10.2018 13:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Жители Бреста перепродавали неликвидное молоко в Россию: за незаконную предпринимательскую деятельность возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника Волковысского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Владимир Юрчак.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59468.php

Двое брестчан организовали незаконный бизнес по перепродаже неликвидного молока в Россию

Во время мониторинга сельскохозяйственных предприятий, реализующих молоко коммерческим структурам, внимание волковысской финансовой милиции привлекли двое жителей Бреста, которые активно скупали неликвидное молоко.

Они без регистрации с использованием документов одного из индивидуальных предпринимателей Бреста в 2016-2017 годах скупали у хозяйств в Гродненской и Брестской областях неликвидное молоко. Дальше его перепродавали на территории России за наличный расчет. Полученный доход составил не менее Br185 тыс.

"Деятельность была поставлена на широкую ногу. Для перевозки молока использовался как личный транспорт горе-бизнесменов, так и привлеченный. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, в Россию молоко доставлялось не молоковозами, а грузовым транспортом. В автомобиле находилось несколько "кубышек" с молоком весом в 1 т каждая. Естественно, оформлением документов для вывоза молока за пределы Беларуси никто не озаботился", - рассказал Владимир Юрчак.

Сейчас на транспорт подозреваемых наложен арест. В отношении дельцов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Жители Бреста перепродавали неликвидное молоко в Россию: за незаконную предпринимательскую деятельность возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщил...
 
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