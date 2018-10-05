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В Galleria Minsk мальчик застрял рукой в подъемнике
6 октября в траволаторе ТЦ Galleria Minsk застряли пальца ребенка. Освободить руку мальчику помогли спасатели,
Сообщение от очевидца поступило на номер «101» в 13.00. Мальчик 2013 года рождения по неосторожности засунул пальцы правой руки под резиновую накладку поручня траволатора — движущейся бесступенчатая дорожка, находящаяся между 1-м и цокольным этажом ТЦ «Галерея Минск». Самостоятельно он их достать не мог, малышу потребовалась помощь спасателей.
В 13.28 работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента освободили ребенка. Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев правой руки.
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Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев правой руки.
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