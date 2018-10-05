Мужчина ловил рыбу под ЛЭП и погиб от удара током

Недалеко от населенного пункта Старобин мужчина рыбачил под линией электропередачи и попал под действие высокого напряжения. Спасти рыбака не удалось — он умер в больнице, сообщили TUT.BY в «Белэнерго».



Фото с сайта ryblib.ru

Мужчина 1976 года рождения ловил рыбу под линией электропередачи на 110 000 вольт, несмотря на предупреждающие знаки. Расстояние от провода до земли в месте несчастного случая соответствует норме.

Рыбака ударило током. В тяжелом состоянии его доставили в реанимационное отделение Солигорской городской больницы. 6 октября он умер от полученных травм.

«Просим всех рыбаков, работников магазинов рыболовных снастей, журналистов и неравнодушных граждан (братьев, сестер, жен, детей, друзей, любителей рыбалки) предупредить своих близких, грезящих рыбалкой, об опасности, а также оказать содействие в распространении ролика социальной рекламы об опасной рыбалке, который посмотрели уже более 30 000 человек на youtube и более 30 000 пользователей Вконтакте, — пишут представители Белэнерго. — Помните, что рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна!»