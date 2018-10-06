Трагедия в Дубровенском районе: пьяный сельчанин застрелил 41-летнего мужчину и ранил подростка

34-летний местный житель деревни Застенки Дубровенского района застрелил 41-летнего сельчанина и ранил 16-летнего подростка. После этого мужчина скрылся, на его поиски потребовалось около 4-х часов. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Сообщение о причинении огнестрельных ранений двум уроженцам деревни Застенки Дубровенского района около 21:40 6 октября поступило от очевидцев события. 34-летний местный житель после распития спиртных напитков в компании односельчан и возникшей ссоры произвел выстрелы из ружья, ранив 41-летнего мужчину и 16 летнего подростка, после чего скрылся, — рассказывают в УВД Витебского облисполкома.

На место происшествия выехали бригада скорой помощи, наряды милиции и следственно-оперативная группа РОВД. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался в машине скорой помощи, подросток с ранением предплечья находится в больнице.

Очевидцы сообщили, что мужчина скрылся на автомашине. В Дубровенском и соседних районах области, а также прилегающем районе России ввели специальный план по задержанию вооруженного преступника. Осуществлялось перекрытие дорог, отмечают в УВД Витебского облисполкома.

Около двух часов ночи при поддержке ОМОНа мужчина был задержан.