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Четверо белорусов, которые пострадали в ДТП на трассе Одесса - Киев, доставлены на родину

07.10.2018 15:09 — ЧП | БT  
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Напомним, авария произошла в четверг в Кривоозерском районе Украины. Микроавтобус с гомельскими номерами столкнулся с грузовым краном. В салоне находились 8 человек, они были доставлены в районную больницу.
 
 
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Они находятся в Гомельской областной клинической больнице. Все пострадавшие - жители региона. Двое человек в реанимации. Угрозы их жизни нет. Об этом нашему каналу...
 
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