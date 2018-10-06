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Четверо белорусов, которые пострадали в ДТП на трассе Одесса - Киев, доставлены на родину
Напомним, авария произошла в четверг в Кривоозерском районе Украины. Микроавтобус с гомельскими номерами столкнулся с грузовым краном. В салоне находились 8 человек, они были доставлены в районную больницу.
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Они находятся в Гомельской областной клинической больнице. Все пострадавшие - жители региона. Двое человек в реанимации. Угрозы их жизни нет. Об этом нашему каналу...
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