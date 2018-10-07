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В Брестском районе женщина погибла под поездом

08.10.2018 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Брестском районе поезд смертельно травмировал женщину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59495.php

В Брестском районе женщина погибла под поездом

Несчастный случай произошел 6 октября около 10.50 на станции Лыщицы. На пешеходном переходе через железнодорожные пути дизель-поезд сообщением Высоко-Литовск - Брест сбил жительницу деревни Малые Щитники 1969 года рождения. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. Задержка поезда составила 10 минут.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском районе поезд смертельно травмировал женщину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Несчастный случай произошел 6 октября около 10.50 на станции Лыщицы. На...
 
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