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В Брестском районе женщина погибла под поездом
08.10.2018 10:42 — ЧП | Виртуальный Брест
В Брестском районе поезд смертельно травмировал женщину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Несчастный случай произошел 6 октября около 10.50 на станции Лыщицы. На пешеходном переходе через железнодорожные пути дизель-поезд сообщением Высоко-Литовск - Брест сбил жительницу деревни Малые Щитники 1969 года рождения. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка. Задержка поезда составила 10 минут.
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В Брестском районе поезд смертельно травмировал женщину, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. Несчастный случай произошел 6 октября около 10.50 на станции Лыщицы. На...
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