Криминальная хроника

Прокатился на тракторе

Житель Хвастович угнал трактор МТЗ, принадлежащий ЧСУП «Декаэдр». Зачем же понадобился мужчине трактор, который создал ему только проблемы? Оказывается, в свое время он работал на этом предприятии механизатором, пока за езду в пьяном виде не лишился прав. По старой памяти хозяин фирмы попросил бывшего работника, который хорошо разбирается в технике, помочь починить трактор. Мужчина согласился. Пришел, осмотрел «Беларус», завел его и поехал, как потом пояснил, домой за ключами для ремонта, хотя предварительно было оговорено, что технику будет ремонтировать на месте.

Продолжение материала читайте в газете № 75 от 5 октября 2018 года.