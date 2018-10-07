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Криминальная хроника

08.10.2018 — ЧП | Радзiма  
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Прокатился на тракторе

Житель Хвастович угнал трактор МТЗ, принадлежащий ЧСУП «Декаэдр». Зачем же понадобился мужчине трактор, который создал ему только проблемы? Оказывается, в свое время он работал на этом предприятии механизатором, пока за езду в пьяном виде не лишился прав. По старой памяти хозяин фирмы попросил бывшего работника, который хорошо разбирается в технике, помочь починить трактор. Мужчина согласился. Пришел, осмотрел «Беларус», завел его и поехал, как потом пояснил, домой за ключами для ремонта, хотя предварительно было оговорено, что технику будет ремонтировать на месте.

Продолжение материала читайте в газете № 75 от 5 октября 2018 года.

 
 
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Прокатился на тракторе Житель Хвастович угнал трактор МТЗ, принадлежащий ЧСУП «Декаэдр». Зачем же понадобился мужчине трактор, который создал ему только...
 
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