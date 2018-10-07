В Пинске пенсионер копал яму для погреба и погиб



Несчастье случилось в Пинcке в выходные. Пенсионер во дворе своего дома копал яму для погреба и упал в нее. Мужчина скончался.

Подробности рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин:

— 78-летнего пенсионера в яме для погреба обнаружил внук. Глубина ямы — около двух метров. Предварительно установлено, что пенсионер упал по неосторожности. По данному факту проводится проверка.