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В Пинске пенсионер копал яму для погреба и погиб

08.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске пенсионер копал яму для погреба и погиб
Несчастье случилось в Пинcке в выходные. Пенсионер во дворе своего дома копал яму для погреба и упал в нее. Мужчина скончался.

Подробности рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин:

— 78-летнего пенсионера в яме для погреба обнаружил внук. Глубина ямы — около двух метров. Предварительно установлено, что пенсионер упал по неосторожности. По данному факту проводится проверка.

По информации «СБ».

 
 
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> Несчастье случилось в Пинcке в выходные. Пенсионер во дворе своего дома копал яму для погреба и упал в нее. Мужчина скончался. Подробности рассказал официальный...
 
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