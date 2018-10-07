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В Пинске пенсионер копал яму для погреба и погиб
08.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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Подробности рассказал официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин:
— 78-летнего пенсионера в яме для погреба обнаружил внук. Глубина ямы — около двух метров. Предварительно установлено, что пенсионер упал по неосторожности. По данному факту проводится проверка.
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> Несчастье случилось в Пинcке в выходные. Пенсионер во дворе своего дома копал яму для погреба и упал в нее. Мужчина скончался. Подробности рассказал официальный...
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